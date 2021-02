DJ Nestle verkauft Wassergeschäft in Nordamerika für 4,3 Mrd Dollar

Von P.R. Venkat

NEW YORK (Dow Jones)--Nestle verkauft sein Wassergeschäft in Nordamerika an Finanzinvestoren. Für 4,3 Milliarden US-Dollar erwerben One Rock Capital Partners LLC und Metropoulos & Co die Nestle Waters North America, wie der Schweizer Nahrungsmittelkonzern mitteilte. Die Veräußerung in den USA und Kanada umfasse regionale Marken von Nestle. Die internationalen Marken Perrier, S.Pellegrino und Acqua Panna seien nicht Teil des Deals.

"Diese Veräußerung ermöglicht es uns, den Fokus stärker auf unsere internationalen Premiummarken (...) zu richten", sagte Nestle-CEO Mark Schneider laut Mitteilung.

Der Konzern hatte im Juni vergangenen Jahres angekündigt, sein Wassergeschäft neu auszurichten und Optionen zu prüfen, darunter auch einen möglichen Verkauf der Mehrheit am Nestle-Wassergeschäft in den USA und Kanada. Mit den nun verkauften Marken hatte Nestle 2019 rund 3,4 Milliarden Schweizer Franken erlöst, rund 3,8 Milliarden Dollar.

