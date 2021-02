In der letzten Woche verzeichnete in unserem Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN die Position des europaweit tätigen Solar- und Windsparkbetreibers wie auch entsprechenden Projektfinanzierers ENCAVIS (DE0006095003) einen herben Kursverlust von - 8,6 %, womit die Aktie in ihrem Freitags-Schlusskurs von nur noch 20,65 EUR die von uns bei 21,20 EUR gesetzte Stop Loss-Marke klar verletzte und zu diesem Kurs mit einer hoch erfreulichen Performance von + 89,0 % seit Einstand sofort aus dem Depot eliminiert wurde.Trotz einiger durchaus bemerkenswert positiver Fundamentalnachrichten des Konzerns seit Jahresanfang (u.a. planmäßiger Netzanschluss des spanischen 300 MW-Solarkraftwerks Talayuela ab dem 04.01.; Erwerb von 4 Windsparks von Baywa RE mit 53 MW Erzeugungsleistung; Schließung des Spezialfonds Encavis Infrastructure II nach erfolgreicher Realisierung des anvisierten Fondsvolumens von 480 Mio. Euro; Erwerb der größten niederländischen, 110 MW-Photovoltaikanlage in der Provinz Groningen für den neuesten Spezialfonds Encavis Infrastructure III) haben wir stets darauf hingewiesen, dass entgegen derartiger erfreulicher Projektmeldungen die zurückliegenden Quartalsergebnisse von Encavis durchweg ziemlich mau und nur wenig überzeugend ausgefallen waren.

