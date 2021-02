DJ MÄRKTE ASIEN/Verschnaufpause nach Gewinnserie - Bridgestone schwach

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die Rally an den ostasiatischen Aktienmärkten legt am Mittwoch eine Pause ein, die Anleger nehmen Gewinne mit. Die Indizes geben nach dem Erreichen von Rekord- oder Langzeithochs überwiegend nach. Als Bremser wirke dabei auch der beschleunigte Anstieg der Renditen in den USA, heißt es. Dazu passend zeigt sich der Dollar auf breiter Front etwas fester.

In Seoul ist das Minus mit 1,2 Prozent im Späthandel am größten. Der Nikkei-Index in Tokio kommt von seinem 30-Jahreshoch um 0,5 Prozent zurück auf 30.307 Punkte. Nach den jüngsten kräftigen Gewinnen verpuffen hier zunächst auch im Dezember unerwartet gut ausgefallene Aufträge im Maschinenbau sowie stark gestiegene Exporte nach China im Januar. Sydney tendierte ebenfalls leichter.

Eine Ausnahme macht Hongkong, wo es noch Nachholbedarf gibt, nachdem dort wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten erst den zweiten Tag wieder gehandelt wird. Der HSI legt um 0,7 Prozent zu. In Taiwan, wo erstmals wieder gehandelt wird, beschert der Nachholbedarf dem Index ein Plus von rund 3,5 Prozent auf ein Rekordhoch. Das könnte auch eine Indikation für Schanghai sein. Dort wird der Handel am Donnerstag wieder aufgenommen.

Bridgestone verlieren gut 4 Prozent, nachdem der Reifenhersteller mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen verfehlt hat. Finanzwerte wie Dai-Ichi-Life profitierten tendenziell von den in den USA weiter gestiegenen Renditen am Anleihemarkt, berichten Händler. Das kommt den Geschäften der Versicherer und der Banken zupass. Die Zehnjahresrendite in den USA hatte am Vorabend einen Satz um 8 Basispunkte auf 1,29 Prozent gemacht. Hintergrund sind steigende Inflationserwartungen, u.a. als eine Folge des erwarteten riesigen Stimuluspakets für die US-Wirtschaft.

Weiter aufwärts ging es in Sydney mit BHP (+3,4%), nachdem der Rohstoffriese am Vortag mit seiner Zwischendividende positiv überrascht hatte. Auch die Aktie des Konkurrenten Rio Tinto (+3,1%) war weiter stark gesucht. Der Goldschürfer Evolution Mining (-10%) kam mit seinem Halbjahresergebnis nicht gut an.

Whitehaven Coal verloren 1,6 Prozent nach einer Ergebnisenttäuschung im ersten Halbjahr. Auch die Aktie des Supermarktbetreibers Coles ging nach der Ergebnisvorlage auf Talfahrt und büßte über 5 Prozent ein. Coles hatte von einem moderater erwarteten Wachstum in der Zukunft gesprochen. Im Sog von Coles verloren Woolworths 4,6 Prozent. Die Aktie des Datenexperten Appen (-9,2%) litt unter einer Verkaufsempfehlung durch Macquarie.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.885,20 -0,46% +4,53% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 30.306,82 -0,53% +11,02% 07:00 Kospi (Seoul) 3.125,13 -1,21% +8,76% 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) 30.966,19 +0,71% +10,81% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.922,08 -0,45% +3,08% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.598,04 -0,50% -1,29% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:07 % YTD EUR/USD 1,2093 -0,1% 1,2103 1,2142 -1,0% EUR/JPY 128,04 -0,3% 128,42 128,13 +1,5% EUR/GBP 0,8703 -0,0% 0,8705 0,8713 -2,6% GBP/USD 1,3895 -0,1% 1,3904 1,3936 +1,6% USD/JPY 105,87 -0,2% 106,11 105,53 +2,6% USD/KRW 1105,87 -0,1% 1107,45 1100,42 +1,9% USD/CNY 6,4582 0% 6,4582 6,4582 -1,1% USD/CNH 6,4357 +0,1% 6,4268 6,4093 -1,0% USD/HKD 7,7526 +0,0% 7,7524 7,7525 0% AUD/USD 0,7756 +0,1% 0,7751 0,7789 +0,7% NZD/USD 0,7205 +0,0% 0,7204 0,7254 +0,3% Bitcoin BTC/USD 49.548,25 +0,9% 49.122,25 49.145,50 +70,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,08 60,05 +0,1% 0,03 +23,6% Brent/ICE 63,49 63,35 +0,2% 0,14 +22,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.792,33 1.794,90 -0,1% -2,58 -5,6% Silber (Spot) 27,34 27,28 +0,2% +0,06 +3,6% Platin (Spot) 1.264,68 1.263,00 +0,1% +1,68 +18,2% Kupfer-Future 3,83 3,83 -0,1% -0,00 +8,9%

