An Verizon hält Berkshire Hathaway jetzt Anteile im Volumen von 8,6 Mrd. $ und an Chevron von 4,1 Mrd. $. Berkshire stockte zudem seine Anteile an den Pharmafirmen AbbVie, Bristol-Myers Squibb und Merck & Co auf, während es sich von Anteilen an Pfizer und Apple trennte.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



