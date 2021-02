Der Handel in Asien entwickelte sich heute sehr gemischt. Während Australien und Japan deutlich abgaben, konnte sich Hongkong weiter verbessern und Taiwan holte die Gewinne der anderen Börsenplätze nach den Feiertagen auf. China blieb weiterhin noch geschlossen. Auch die Futures geben heute früh keine echte Indikation ab. Sowohl der DAX-Future als auch der S&P 500 und Nasdaq-Future notieren eng um die Schlusskurse herum.Anzeige:Der DAX war am Dienstag stark gestartet und verlor dann zusehends an Momentum, um schließlich am Ende im Minus bei 14.064,60 Punkten (-0,32 %) zu schließen. Zu den wichtigsten Verlierern des Tages zählten die Versorger. RWE (-1,53 %) und E.ON (-1,70 %) gaben beide stark ab und wurden nur noch von den Verlusten bei Deutsche Wohnen übertroffen, die um -1,81 % auf 40,61 Euro abgaben.

