CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.02.2021:Das Instrument DOF5 BMG6844T1229 PAC.CENT.PREM. HD-,50 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021The instrument DOF5 BMG6844T1229 PAC.CENT.PREM. HD-,50 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.02.2021:Das Instrument 9TC CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.02.2021The instrument 9TC CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.02.2021 and ex capital adjustment on 18.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.02.2021:Das Instrument WD5 US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.02.2021The instrument WD5 US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.02.2021 and ex capital adjustment on 18.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.02.2021:Das Instrument LUC AU0000052060 BIG RIVER GOLD LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021The instrument LUC AU0000052060 BIG RIVER GOLD LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.02.2021:Das Instrument MCE DE0006618309 MEDIQON GROUP AG O.N. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021The instrument MCE DE0006618309 MEDIQON GROUP AG O.N. EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.02.2021:Das Instrument 522 CA80919D1033 SCORE MEDIA AND GAMING A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.02.2021The instrument 522 CA80919D1033 SCORE MEDIA AND GAMING A EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.02.2021 and ex capital adjustment on 18.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.02.2021:Das Instrument 0KW JP3222000006 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021The instrument 0KW JP3222000006 KAWAKIN HOLDINGS CO. LTD EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.02.2021:Das Instrument GB00BZ02Q916 GOCO GROUP PLC LS-,0002 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021The instrument GB00BZ02Q916 GOCO GROUP PLC LS-,0002 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.02.2021:Das Instrument 0NY GB00BFWZ2G72 CODEMASTERS GROUP LS-,01 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.02.2021The instrument 0NY GB00BFWZ2G72 CODEMASTERS GROUP LS-,01 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.02.2021 and ex capital adjustment on 18.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 17.02.2021:Das Instrument R9L1 US30068N1054 EXANTAS CAPITAL DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021The instrument R9L1 US30068N1054 EXANTAS CAPITAL DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 17.02.2021CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 18.02.2021:Das Instrument X5A NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 17.02.2021 und ex Kapitalmassnahme am 18.02.2021The instrument X5A NO0010272065 AMERICAN SHIPPING CO.NK10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 17.02.2021 and ex capital adjustment on 18.02.2021