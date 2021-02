The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.02.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.02.2021ISIN NameDE000NLB88J9 NORDLB 2 PH.BD.13/17DE000LB1P2U5 LBBW STUFENZINS 18/21DE000HLB1BE3 LB.HESS.-THR. IHS 16/21DE000HLB5K15 LB.HESS.THR.CARRARA02R/18DE000EH0EC79 COBA OMH E2311 VARDE000DD5ADB2 DZ BANK CLN E.9499XS2027401384 DZ BANK IS.A1151DE000DG4UEW4 DZ BANK IS.A877USQ8809VAA72 SYDNEY AIRPORT FIN.10/21US655044AR65 NOBLE ENERGY 19/49DE000NLB88L5 NORDLB 3 PH.BD. 14/17DE000BRL8206 NORDLB IS. 11/21DE000A2LQSR3 KRED.F.WIED.19/29 MTNCH0123918424 AKADEMIS.HUS 11-21 MTNDE000A0JCJV2 DT.PFBR.BANK PF.R.15014CH0123590991 GENF KT. 11-21DE000DK8PWT7 DEKABANK DGZ IHS.6190XS0996455399 SECURITAS AB 13/21 MTNXS1319820624 CARNIVAL 16/21XS1368576572 ING BK NV 16/21 MTNUSU2339CCY22 DAIMLER FIN.N.A. 18/21FLRDE000HLB39Y3 LB.HESS.THR.CARRARA02P/20XS0124609370 BIRMINGHAM AIR.FIN. 01/21DE000A0DCXA0 DZ BK CAP.FDG II 04/UND.USU2339CCX49 DAIMLER FIN.N.A.18/21REGSDE000A1VXUC8 VW 20/22.02.21