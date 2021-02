Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Schatzanweisungen gerieten zu Monatsbeginn unter Abgabedruck, so die Experten von Union Investment.Der überraschende Sieg der demokratischen Partei bei der Stichwahl in Georgia habe dem neuen US-Präsidenten Joe Biden die ersehnte Mehrheit im US-Senat gebracht. Damit sei die Wahrscheinlichkeit für ein weiteres Konjunkturpaket hoch. In Erwartung einer besseren konjunkturellen Entwicklung und einer deutlich höheren Staatsverschuldung hätten zehnjährige US-Staatsanleihen daraufhin deutlich oberhalb von einem Prozent rentiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...