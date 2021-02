17.02.2021- Die Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108) sah bereits im letzten November den Wendepunkt eines coronabedingt sehr schwachen 2020 im vierten Quartal. Und so war es dann auch: Mit einem EBIT von 8,9 Mio EUR im Q4 konnte man einen insgesamt für 2020 ein EBIT von 8,7 Mio EUR EBIT erzielen. Für einen Automotive im weiteren Sinne "nicht schlecht". Und so konnte die am 03.08.2020 kräftig reduzierte Prognose für 2020 erfüllt werden: EBIT innerhalb der Range von 6 bis 9 Mio EUR und mit einem Umsatz von 232,6 Mio EUR lag man am oberen Ende der Guidance von 227 bis 233 Mio EUR. Der Umsatz ...

