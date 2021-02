ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Buy" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Die Aktien-Haltefrist von Großaktionär Heinz Hermann Thiele ende kurz nach Bekanntgabe der Quartalszahlen im März, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zwar wolle Thiele weiterhin eine Mehrheit an dem Bremssystemhersteller für Nutzfahrzeuge behalten, doch eine Aktienplatzierung wäre wichtig, um im September einen Platz im dann 40 Werte umfassenden Dax ergattern zu können./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2021 / 23:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2021 / 23:22 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

