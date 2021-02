Der 10. Juni 2019 war ein schwarzer Tag für das norwegische Wasserstoff-Unternehmen Nel. Flammen und tiefschwarze Rauchwolken an der Wasserstofftankstelle in Kjørbo bei Oslo haben für Fragezeichen und einen Kurseinbruch bei der Aktie gesorgt. Inzwischen ist der Fall aufgeklärt, dennoch soll Nel dafür Bußgelder zahlen.Wie Nel am Dienstag berichtete, sind Bußgeldbescheide in einer Höhe von insgesamt 25 Millionen Norwegische Kronen (2,44 Millionen Euro) eingegangen. Das Unternehmen werde die Bescheide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...