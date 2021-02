DJ Bechtle baut Zusammenarbeit mit Amazon-Clouddienst AWS aus

FRANKFURT (Dow Jones)--Bechtle erweitert seine seit 2018 bestehende Zusammenarbeit mit dem Cloud-Anbieter Amazon Web Services (AWS). Das schwäbische IT-Haus will künftig Kunden bei der Realisierung individueller Cloud-Strategien unterstützen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Kunden profitierten von einem umfassenden Service sowie einer schnelleren Migration ihrer Daten auf AWS. Das auf mehrere Jahre angelegte Abkommen umfasst den gesamten deutschsprachigen Raum und wendet sich vornehmlich an Mittelständler und öffentliche Institutionen.

February 17, 2021 03:19 ET (08:19 GMT)

