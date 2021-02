Unterföhring (ots) - Rekord-Auftakt. Riesen-Überraschung. Sport-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein lässt auf der "The Masked Singer"-Bühne als erstes die Maske fallen. Als "Das Schwein" hatte sie zuvor die Zuschauer begeistert. Zum Start der vierten Staffel feiert die ProSieben-Show mit 26,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) einen Rekord-Auftakt. Insgesamt schalten 7,32 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite Z. ab 3 J.) am Dienstagabend die Erfolgsshow ein. Mit hervorragenden 15,9 Prozent Marktanteil gewinnt ProSieben den Dienstag (Z. 14-49 J.).Im Anschluss an "The Masked Singer" überzeugt das Magazin "red." mit einem starken Marktanteil von 19,3 Prozent (Z.14-49 J.). Der Staffelauftakt von "Late Night Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf übertrifft mit hervorragenden 12,8 Prozent Marktanteil den Startwert aus dem Vorjahr.Gelungene Überraschung mit RitterschlagDie Zuschauer tippen wieder kostenlos über die ProSieben-App für ihre Lieblingsmaske und raten, welche zehn Stars sie unter den Masken vermuten. Nach einer sehr knappen Entscheidung lüftet das Schwein die Maske und verblüfft sowohl das Rateteam Ruth Moschner, Rea Garvey und Gast Carolin Kebekus sowie die Zuschauer: Katrin Müller-Hohenstein strahlt glücklich aus der Maske hervor. Auf die Sport-Moderatorin hatte niemand getippt. "Es war so spektakulär. Seit ich klein war, wollte ich nicht mehr singen. Jetzt musste ich es und es hat so großen Spaß gemacht. Ich bin sehr gerne das Schwein gewesen. Die Einladung in diese Show war ein absoluter Ritterschlag. Mir fällt gerade keine andere Sendung oder Show ein, bei der ich mitmachen möchte. Mehr geht nicht", schwärmt die prominente Münchnerin im anschließenden Interview.Welche Stars verbergen sich unter den Masken?In der zweiten großen Liveshow von "The Masked Singer" am Dienstag, 23. Februar 2021, setzt ProSieben den Rätselspaß fort: Wer ist der Monstronaut? Der Stier? Das Einhorn? Das Quokka? Die Schildkröte? Der Dinosaurier? Der Leopard? Das Küken? Der Flamingo?"The Masked Singer" - die vierte Staffel dienstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynLive-Show verpasst?Kein Problem! sixx zeigt die aktuelle "The Masked Singer"-Ausgabe direkt einen Tag nach der Live-Ausstrahlung, mittwochs, um 20:15 Uhr. Online sind die jeweiligen Folgen auf Joyn abrufbar. Alle Highlights aus den Shows und exklusive Indizien finden die Fans auf http://themaskedsinger.deAusführliche Infos zur Show und Bilder zum Download auf der "The Masked Singer"-Presseseite http://presse.prosieben.de/themaskedsingerHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 17.02.2021 (vorläufig gewichtet: 16.02.2021)Pressekontakt:Frank Wolkenhauer, Petra DandlCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158, - 1169email: frank.wolkenhauer@seven.onepetra.dandl@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4840486