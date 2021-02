Während viele Spitzenbanker digitale Währungen wie Bitcoin oder Ethereum immer noch für ein "no go" halten, sind laut der Oesterreichische Nationalbank schon mehr als 180.000 Österreicher in Kryptowährungen investiert. Doch was vielen von ihnen vergessen ist, ihre Kursgewinne zu versteuern. Steuerfrei sind Investments nämlich nur, wenn man sie über ein Jahr behält. Sonst wird auf Kursgewinne Einkommensteuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...