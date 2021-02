Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Markt für Euro-Unternehmensanleihen mit Rating Investment Grade setzte sich in den ersten vier Handelswochen des neuen Jahres die bereits im Dezember eingeschlagene Seitwärtsbewegung fort, so die Experten von Union Investment.Nach zunächst leichten Hinzugewinnen habe der Markt zum Monatsende wieder etwas abgegeben. Die fundamentale Lage mit dem Corona-bedingten Lockdown sowie dem Mangel an Impfstoffen habe die Oberhand gewonnen und die Anleger verunsichert. Der Euro-Unternehmensanleihesektor habe in diesem Zuge auf Indexebene (ICE BofA Euro Corporate-Index, ER00) leicht um 0,1 Prozent nachgegeben. Die Risikoprämien (Asset Swap Spreads) hätten stabil gelegen und sich um einen auf 68 Basispunkte vermindert. Die allgemeine Zinsentwicklung sei leicht aufwärts gerichtet gewesen. Die Zehnjahresrendite deutscher Bundesanleihen habe sich um sechs Basispunkte auf minus 0,52 Prozent erhöht. ...

