Das Währungspaar EUR/USD hat die Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend am Vortag wohl beendet. Es bildete sich eine bearishe Tageskerze mit einem langen oberen Schatten. Am heutigen Mittwoch befinden sich die Kurse auch auf dem Rückzug. Der Stopp der Long-Position bei 1,210 Dollar wurde am heutigen Mittwoch bei 1,207 Dollar erreicht. Das Währungspaar könnte vor einem weiteren Kursrückgang stehen. Die erste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...