Plug Power hat am gestrigen Dienstag den nächsten großen Coup gelandet. In einer Kooperation mit dem Infrastrukturkonzern Acciona will das Unternehmen eine "Verteil- und Produktionsplattform" für Wasserstoff in Portugal und Spanien aufbauen. Trotdem stürzte die Aktie gestern um über sechs Prozent ab.Eigentlich ist die Nachricht über das gemeinsame Projekt mit Acciona eine äußert positive Nachricht und würde eher die Verluste bei den Konkurrenten wie Nel, Ballard Power oder FuelCell Energy erklären. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...