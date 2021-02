BEJING (IT-Times) - Der chinesische E-Commerce und Logistik-Spezialist JD.com diskutiert unter anderem auch einen Börsengang der eigenen Auslieferungs-Unit JD Logistics, der nun konkret wird. JD.com Inc. (Nasdaq: JD) hatte just den Börsengang der Gesundheitssparte JD Health International Inc. vollzogen...

Den vollständigen Artikel lesen ...