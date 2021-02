DJ "aktuelle technik" wechselt zu Vogel Communications Group AG - Mediengruppe erweitert Industrie-Portfolio

Würzburg/Thalwil (pts014/17.02.2021/10:15) - Das Schweizer Medienunternehmen Vogel Communications Group AG übernimmt per 16.2.2021 die Fachzeitschrift "at - aktuelle technik" von der Galledia Group AG. Die 100-Prozent-Tochter der deutschen Vogel Communications Group GmbH & Co. KG hat ihren Sitz in Thalwil und baut so ihr Portfolio an B2B-Medien aus. Damit verstärkt die Mediengruppe ihre Marktposition im Wirtschaftsfeld Industrie.

Die Chefredaktion der "at" übernimmt neu Silvano Böni, der bisher den Automationsbereich des "Schweizer MaschinenMarkt" (SMM) betreut hat und bei der at im Vorfeld langjährig als Redaktor gearbeitet hat. "Die ,aktuelle technik' ergänzt unser Portfolio ausgezeichnet, da die Publikation den elektrotechnischen und steuerungstechnischen Sektor bis hin zur Mess- und Regeltechnik vollumfänglich abdeckt", erläutert Matthias Böhm, Verlagsleiter und Chefredaktor SMM der Vogel Communications Group AG: "Unser Team freut sich auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern der at."

Mit über 100 Fachmedien in 14 Branchen gehört die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG in der DACH-Region zu den bedeutendsten deutschsprachigen Fachmedienhäusern. Die zusätzliche Medienmarke stärkt die Positionierung im Industriebereich und ermöglicht eine Zielgruppenerweiterung, eröffnet neue Perspektiven im Werbemarkt sowie große Chancen in der gemeinsamen Entwicklung von innovativen Informationsangeboten.

An der bestehenden Organisation wird unverändert festgehalten. Matthias Böhm übernimmt als Verlagsleiter der Vogel Communications Group AG die operative Verantwortung von "at - aktuelle technik".

Ansprechpartner bei Rückfragen: Vogel Communications Group AG Matthias Böhm Verlagsleiter/Chefredaktor SMM Telefon: +41 44 722 77 91 Web: https://www.vogel.de/schweiz/

Galledia group ag ist das größte unabhängige Medienunternehmen in der Ostschweiz. Neben zahlreichen Fachpublikationen zählen zwei lokale Tageszeitungen, mehrere Online-Publikationen und zwei grafische Produktionsbetriebe zum Medienunternehmen.

Vogel Communications Group http://www.vogel.de ist einer der führenden Anbieter von B2B-Information und B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Seit 1930 ist VOGEL mit einem eigenen Medienunternehmen auch in der Schweiz - am Standort Thalwil - tätig. Mit vier Agenturen am Standort Berlin bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen: Die Angebote reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR bis zu Market Intelligence sowie einem eigenen Kongresszentrum. Die Publishingbereiche führen 100+ Fachzeitschriften, 100+ digitale Plattformen, 300+ Business-Events. Die Print- und Digital-Medien eröffnen den Zugang in 14 Branchen in den fünf Wirtschaftsfeldern Industrie, Automobil, Informationstechnologie, Recht/ Wirtschaft/ Steuern und B2B-Kommunikation.

Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de

