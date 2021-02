EHang, börsenotierter Hersteller von bemannten Drohnen und hierzulande bekannt aufgrund der Partnerschaft mit der heimischen FACC (stellt Komponenten für die Drohnen her), ist mit einem Angriff von Shortsellern konfrontiert. Die an der Nasdaq gelistete EHang-Aktie, die in diesem Jahr schon mehrere hundert Prozent Plus machte, gibt deutlich ab. Konkret wirft der Hedgefonds Wolfpack EHang vor, dass die Beziehung von EHang zu seinem angeblichen Hauptkunden Kunxiang eine Täuschung sei. Wolfpack behauptet, Beweise gesammelt zu haben, darunter Fotos hinter den Kulissen, aufgezeichnete Telefonanrufe und Videos von Besuchen vor Ort in den verschiedenen Einrichtungen von EHang sowie in den Büros von Kunxiang. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Den vollständigen Artikel lesen ...