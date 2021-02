Der chinesische Drohnenhersteller EHang Holdings Limited (ISIN: US26853E1029; WKN: A2PWWB) konnte zuletzt beachtliche Kursgewinne erzielen. Demnach stieg die Aktie des seit 2019 an der Börse notierten Unternehmens, welches sich auf die Entwicklung von nachhaltigen Verkehrs- und Transportlösungen für urbane Ballungszentren konzentriert, ausgehend von 13,45 US-Dollar mit leichten Schwankungen bis Anfang Februar auf 124,09 US-Dollar je Aktie an und zählte damit zu den absoluten High Flyern. Als mögliche Gründe für den rasanten Anstieg der letzten Wochen lassen sich die Spekulationen über eine künftige Kooperation EHangs mit Volkswagen (ISIN: DE000766403; WKN: 766403) sowie den Rückhalt der Firma in der chinesischen Regierung anführen.

