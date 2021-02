Bonn (ots) - Live-Stream statt Bierzelt-Gaudi. Im Superwahljahr gibt's Stammtischreden nur im Wohnzimmer. Der politische Schlagabtausch der Parteien findet in Coronazeiten dennoch statt. Auf derbe Sprüche und verbale Angriffe wird nicht verzichtet.Wer teilt am meisten aus? Was sind die Themen des Wahljahres? Wie ist die politische Stimmung im Land?Alexander Kähler diskutiert u. a. mit:Urban Priol, KabarettistLiane Bednarz, PublizistinPeter Zudeick, Journalist und AutorProf. Heinrich Oberreuter, Politikwissenschaftler Uni PassauPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4840645