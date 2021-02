Erfurt (ots) - Tom Gaebel, Johannes Strate, Ilse DeLange, Kayef, Topic, Milow, Mathea und Nils Landgren unterstützen als prominente Musikpat*innenEinzigartige Kompositionen aus Rock, Pop und Jazz bis hin zu Hip Hop, selbstbewusste Auftritte vor einer prominenten Jury und der Traum von einer Zusammenarbeit mit bekannten Musikpat*innen: 14 junge Songwriter*innen und zwei Songwriting-Duos im Alter von zehn bis 18 Jahren starten ab dem 22. Februar in einen neuen "Dein Song"-Wettbewerb bei KiKA.Immer montags bis donnerstags um 19:25 Uhr präsentieren die Moderator*innen Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich 16 neue "Dein Song"-Folgen: Wer die erste Hürde beim Casting im Wiesbadener Schloss Biebrich nimmt, darf sich auf das neue Komponistencamp freuen, das erstmals im österreichischen Ellmau stattfindet. Welche Songwriter*innen überzeugen die Jury bestehend aus Musiker Angelo Kelly, "MIA."-Frontfrau Mieze Katz, "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht sowie Jury-Neumitglied LOTTE und sichern sich damit einen Platz im Live-Finale aus Leipzig am 19. März um 19:05 Uhr bei KiKA?Diese Nachwuchskomponist*innen präsentieren beim Casting ihren Song:- Aljoscha (17) aus Rechtenbach mit "Walk the Way"- Benedikt (15) aus Basel (Schweiz) mit "Von Zeit zu Zeit"- Celina (16) aus Halberstadt mit "Hier mit dir"- David (14) und Ivan (14) aus Düren mit "Day and Night"- Fine (14) aus Braunschweig mit "Ich will"- Greta (10) aus Berlin mit "Towards the Moonlight"- Joschka (13) und Luis (13) aus Pforzheim mit "Rise up"- Lars (18) aus Göttingen mit "Perfekt sein"- Leon (17) aus Schriesheim mit "Wir schweigen"- Lion (16) aus Bielefeld mit "Fallschirm"- Lola (16) aus Bonn mit "What if"- Lucas (17) aus Köln mit "Leben mit Einschränkung"- Malik (18) aus Bielefeld mit "Forevermore"- Sarah (14) aus Bocholt mit "Leise Worte werden laut"- Sophie (14) aus Gehrden mit "Let me dream"- Summer (10) aus Lüneburg mit "Get up now"Nur die besten acht Kompositionen schaffen es in das "Dein Song"-Finale. Mit Unterstützung ihrer prominenten Musikpat*innen Tom Gaebel, Johannes Strate, Ilse DeLange, Kayef, Topic, Milow, Mathea und Nils Landgren nehmen die Finalist*innen ihre Songs professionell im Tonstudio auf. Neuerungen gibt es auch beim dazugehörigen Musikvideo: Zum ersten Mal bei "Dein Song" führen die Finalist*innen Regie für ihren eigenen Videoclip. Ab dem 12. März stimmen die User*innen auf kika.de über die beste Videoidee ab.Im abschließenden Live-Finale performen die "Dein Song"-Finalist*innen gemeinsam mit ihren Pat*innen auf der Showbühne und sorgen für den emotionalen Staffel-Höhepunkt. Per Telefon- und Onlinevoting kann abgestimmt werden, wer "Songwriter*in des Jahres" 2021 wird."Dein Song - Zurück im Wettbewerb"Für alle ausgeschiedenen Kandidat*innen hat sich die "Dein Song"-Redaktion in diesem Jahr etwas ganz besonderes einfallen lassen: Die bekannte Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann lädt als Online-Jurorin die jungen Songwriter*innen ein, sich mit einer neuen Komposition für einen Casting-Platz in der 14. Staffel zu bewerben. Sie steht den Kandidat*innen auf dem Weg dorthin zur Seite. Zu sehen ist "Dein Song - Zurück im Wettbewerb" ab dem 2. März auf kika.de!"Jodel-Challenge"Auch die "Dein Song"-Fans dürfen sich in dieser Staffel musikalisch beweisen: Zur Einstimmung auf das neue Komponistencamp im österreichischen Alpenpanorama ruft "Dein Song" ab dem 22. Februar zur stimmgewaltigen "Jodel-Challenge" auf! Wer produziert das lustigste Jodel-Video, lädt es auf kika.de hoch und gewinnt tolle Preise? Wertvolle Tipps gibt es von einem echten Jodel-Coach.Web-Reporterin Leontina schaut hinter die KulissenLeontina berichtet in Vlogs und Webvideos aus dem Komponistencamp in Österreich. Sie trifft nicht nur die Kandidat*innen, sondern auch die neue Jurorin LOTTE. Weiteres Zusatzmaterial gibt es auf kika.de. Zum ersten Mal sind hier auch die Casting-Auftritte der Kandidat*innen in voller Länge zu sehen.Begleitung durch "KiKA LIVE"Im KiKA-Trend- und Lifestyleformat "KiKA LIVE" schaut Moderatorin Jess am 2. März um 20:00 Uhr hinter die Kulissen des Komponistencamps in Österreich. Sie lernt die Kandidat*innen kennen und findet heraus, was ein Jodeldiplom mit den Songs zu tun hat.Online firstBereits ab 5:00 Uhr am Vortag der TV-Ausstrahlung sind die "Dein Song"-Folgen auf kika.de und im KiKA-Player, sowie auf den Kinderseiten der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/kinder) und der ZDFtivi-App abrufbar.Weitere Informationen und Fotos zu "Dein Song" finden Sie im Portal der KiKA-Unternehmenskommunikation auf kommunikation.kika.de."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurin für die Doku-Reihe im ZDF ist Daniela Zackl. 