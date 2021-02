Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anleihen aus den Schwellenländern konnten nicht an den positiven Jahresabschluss anknüpfen und verbuchten im Januar leichte Verluste, so die Experten von Union Investment.Gemessen am JP Morgan EMBI Global Diversified-Index habe der Gesamtmarkt für in US-Dollar und Euro denominierte Anleihen ein Minus von 1,1 Prozent verzeichnet. Die Risikoaufschläge (Spreads) gegenüber US-Staatsanleihen seien mit 352 Basispunkten nahezu unverändert geblieben. Der Jahresauftakt sei für fast alle Segmente am Rentenmarkt mit leichten Verlusten verbunden gewesen. Ursächlich dafür sei der Aufwärtsdruck bei den Renditen im sicheren Hafen gewesen. ...

