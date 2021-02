Der US-amerikanische Software und Dienstleistungskonzern Palantir Technologies (ISIN:US69608A10889) veröffentlichte am Dienstag vor Handelsbeginn an der Wall Street seine Zahlen für das abgelaufene 4. Quartal 2020. Das 2003 von Starinvestor Peter Thiel mitgegründete Unternehmen, das Datenanalyse für zahlreiche Sicherheitsbehörden und sogar Geheimdienste betreibt, konnte dabei nur teilweise überzeugen. Zwar übertraf das Umsatzwachstum von 44,4 % die Erwartungen der Analysten, doch diese rechneten mit einem Gewinn von 0,02 US-Dollar pro Aktie. Dies erreichte Palantir nicht und verkündete einen Nettoverlust von 148,3 Millionen US-Dollar.Anzeige:Palantir ist erst seit September 2020 an der New Yorker Börse notiert und ist schnell in den Fokus der berüchtigten Redditgruppe "Wall Street Bets" geraten. So stieg der Börsenkurs in den vergangenen 5 Monaten um 194 %. Die heute veröffentlichten Zahlen und das prognostizierte Umsatzwachstum für 2021 in Höhe von 33 % unterstütze die hohen Erwartungen nicht. So zollte der Kurs der hohen Markkapitalisierung von 45,87 Milliarden US-Dollar Tribut und sackt um 16,7 % auf 23,80 Dollar ab.

