The Social Chain AG: Die Social Chain AG übernimmt amerikanische Beauty-Marke Coral und baut US-Geschäft auf 100 Mio. USD aus



17.02.2021 / 11:10

Medienmitteilung

Die Social Chain AG übernimmt amerikanische Beauty-Marke Coral und baut US-Geschäft auf 100 Mio. USD aus

Coral: mit Mundhygiene-Produkten 15 Mio. USD Umsatz in 2021

US-Geschäft der Social Chain AG wächst, pro-forma-konsolidiert, von 53 Mio. USD auf 100 Mio. USD

Aussichtsreiche Verhandlungen mit weiteren US Consumer Brands

Wanja S. Oberhof: "Die schnelle Entwicklung des US-Geschäfts ist für die Social Chain AG eine Top-Priorität im Geschäftsjahr 2021."

Berlin/Los Angeles, 17. Februar 2021. Erstmals übernimmt die Social Chain AG (WKN: A1YC99) eine US-amerikanische Direct-to-Consumer-Marke. Das Social-Commerce-Unternehmen hat über eine von ihm kontrollierte Beteiligungsgesellschaft 51 Prozent der Anteile an der Coral LLC. Coral ist spezialisiert auf Mundhygiene-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel aus rein natürlichen Zutaten. Das verwendete Calcium stammt aus überseeischen Korallenkonzentraten, die EcoSafe-zertifiziert gewonnen werden. Der Vertrieb der Produkte an Endkunden erfolgt fast ausschließlich direkt über eigene Online-Shops wie coralcalcium.com und andere digitale Verkaufsstellen. Der Erwerb der Coral LLC stärkt die Aufstellung der Social Chain AG in ihrem Social Commerce Vertical "Beauty & Healthcare" und beschleunigt insgesamt das Wachstum auf dem amerikanischen Markt. Coral LLC verfügt am Hauptsitz des Unternehmens in Carson City, Nevada, über ein Logistikzentrum mit einer Fläche von über 27.000 Quadratmetern, das auch für andere Marken der Social Chain AG künftig genutzt wird.

Nach der Übernahme von Coral LLC kann die Social Chain AG ihren Gesamtumsatz im US-Geschäft von 53 Millionen USD in 2020 auf rund 100 Millionen USD in 2021 ausbauen. Bislang ist die Social Chain AG in den USA vor allem mit eigenen Social Media Communities sowie mit Kreativ- und Tech-Dienstleistern für Social Media Marketing präsent. Social Media Communities der Social Chain AG erreichen in den USA derzeit rund 41 Millionen Follower. Dies entspricht knapp der Hälfte der insgesamt 86 Millionen Follower des Unternehmens. Die amerikanische Niederlassung der Social Chain Agency betreut in New York und Los Angeles Top-Kunden wie TikTok, Zalando US und Amazon. Das im vergangenen Jahr von der Social Chain AG erworbene Unternehmen A4D mit Sitz im kalifornischen San Diego ist ein US-weit operierender Spezialist für digitales Performance Marketing.

Wanja S. Oberhof, CEO der Social Chain AG: "Die Übernahme von Coral ist der nächste logische Schritt unserer US-Strategie. Wir haben mit eigenen Communities und starken Ressourcen im Social Media Marketing eine skalierbare Ausgangsbasis für unsere Social-Commerce-Aktivitäten in den USA geschaffen. Jetzt kommt mit Coral noch ein großes Logistikzentrum hinzu, sodass wir über eine komplette Vermarktungs- und Lieferkette für unsere Social Commerce Brands verfügen." Auch bestehende eigene Social Commerce Brands wird die Social Chain AG in den USA vermarkten. So werden Lumaland, Urbanara und KoRo in diesem Jahr Vermarktung und Vertrieb in den USA aufbauen. Außerdem plant die Social Chain AG 2021 die Akquisition weiterer Direct-to-Consumer Brands in den USA. Oberhof: "Wir befinden uns derzeit in aussichtsreichen Verhandlungen. Die USA mit ihrer besonders Social-Media- und E-Commerce-affinen Bevölkerung werden für uns mittelfristig der wichtigste Markt."



Aktivitäten und Beteiligungen der Social Chain AG in den USA:

Folgende Unternehmen und Marken bilden derzeit das US-Geschäft der Social Chain AG:



A4D Inc. (100%2)

Spezialist für digitales Performance Marketing.

Firmensitz: San Diego

Umsatzziel 2021: 55 Mio. USD

www.a4d.com



Coral LLC (51%1)

Anbieter von Mundhygiene-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen

Inhaltsstoffen auf Basis von EcoSafe-zertifiziert gewonnenem Korallenkonzentrat.

Firmensitz: Los Angeles/Carson City

Umsatzziel 2021: 15 Mio. USD

www.coraltoothpaste.com



Social Chain Agency US (100%)

Social Media Marketing für Top-Kunden wie TikTok, Zalando US und Amazon.

Firmensitz: New York/Los Angeles

Umsatzziel 2021: 10 Mio. USD

www.socialchain.agency



Weitere Direct-to-Consumer Brands der Social Chain AG in den USA

Nach Lumaland Inc. (Beteiligung: 100%) ist für 2021 der US-Markteintritt weiterer Marken wie

Urbanara (100%) und KoRo (57%) geplant.

Umsatzziel US 2021: 20 Mio. USD



1 Über eine von der Social Chain AG kontrollierte Beteiligungsgesellschaft

2 Stimmrechte

The Social Chain AG: Social Commerce im globalen Maßstab

Die Social Chain AG gestaltet die Welt der Marken und des Handels neu. Unsere Strategie und unser Handeln ist "Digital first - direct to Customer": von der Markenbildung über Marketing bis zum Direktverkauf unserer Produkte in den Kategorien Food, Home & Living, Beauty und Fitness. Unsere Online-Shops sind die effizientesten Points of Sale für unsere Direct-to-Consumer Brands. Mehr als 70 Prozent der Verkäufe an Endkunden erfolgen in eigenen Web-Shops. Unsere Communities mit über 86 Millionen Followern weltweit inspirieren Konsumenten und verstärken die Markenbotschaften. Den Ausbau unseres Social Commerce-Systems aus Communities, Marken, digitalen Points of Sale und Logistik steuern wir über eine proprietäre Technologie-Plattform: LINKS analysiert Interessen, Kaufabsichten und Produktzufriedenheit entlang der kompletten digitalen Customer Journey.

Hauptsitz des Unternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind München, London, Manchester, New York, San Diego und Los Angeles. Die Social Chain AG beschäftigt insgesamt rund 720 Mitarbeiter. Die Aktien der Social Chain AG (WKN: A1YC99) werden auf XETRA und weiteren deutschen Börsenplätzen gehandelt.

www.socialchain.com



Kontakt:Jana Walker | Pressepress@socialchain.com