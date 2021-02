Der auf dem Rücken des populären Games Fortnite ausgetragene Streit zwischen Epic Games und Apple um die strikten App-Store-Regeln geht in die nächste Runde. Epic klagt jetzt auch in der EU. Im Sommer hatte Apple das populäre Game Fortnite von Epic Games aus dem App Store geworfen. Grund: Epics Versuch, In-App-Käufe an Apple vorbei zu realisieren und ein eigenes Bezahlsystem zu etablieren. Für Apple ein Verstoß gegen die Regeln. Bisher behält Apple von jedem im App Store getätigten Umsatz 30 Prozent als Kommission ein. Epics Klage dagegen und gegen die Entfernung aus dem App Store ...

