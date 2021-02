Die 14.000er Marke stellt sich für den Deutschen Aktienindex weiter als eine scheinbar unüberwindbare Hürde dar. Noch ist der Aufwärtstrend zwar intakt. Aber mit jedem Tag, an dem der Markt nicht weiter nach oben kommt, steigt die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen, um nach einer Korrektur vielleicht noch einmal günstiger einsteigen zu können. Auch an der Wall Street sieht es zunächst nach einer Fortsetzung der Konsolidierung auf hohem Niveau aus. Das erste Halbjahr dürfte, was das Gewinnwachstum der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...