Die Aktie des Luxusgüter-Konzerns korrigiert um mehr als 6 %. Der Optimismus des Managements wirkt heute nicht ansteckend.KERINGS Umsatz sank 2020 um 17,5 % auf 13,1 Mrd. €. Das zweite Halbjahr brachte eine relative Erholung mit nur - 3,3 %.Das Management feiert fast schon: Dieses Corona-Jahr habe man mit Zähigkeit und Tatkraft ("resilience and agility") überstanden. Aus der Covid-19-Krise werde man stärker und besser positioniert hervorgehen, meint Konzernchef François-Henri Pinault.Ein Anzeichen: Die Online-Sales legten 67,5 % zu, sie machen nun 13 % der Einzelhandelserlöse aus (Retail-Network). Zugleich im Bereich Großhandel - 17,4 %.Die Nettomarge im Hause KERING ist immer noch auskömmlich, aber: Von 20,2 % auf 15,1 % gesunken.Irritierend der Blick auf die Markenbereiche. Der vergleichbare Umsatz mit Gucci (- 21,5 %) schrumpfte am stärksten. Yves Saint Laurent gab 13,8 % nach, die weiteren Marken um 9,4 %.Die Ausnahme: Bottega Veneta mit + 4,8 %. Aber auch hier im kleinen Bereich schrumpfte das operative Ergebnis um 20,1 %.KERING hat die Verschuldung zurückgeführt, was die Manövrierfähigkeit verbessert. Das Gearing sank von 26,9 auf 17,8 %. Mit dem Ausschüttungsvorschlag vom 16.02. (stabil 8,00 €) beträgt die Dividendenrendite 1,5 %.Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info