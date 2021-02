Um 15,2 Prozent sinkt 2020 der Absatz bei Volkswagen auf 9,3 Millionen Einheiten. In China liegt das Minus bei 9,1 Prozent, in den USA sind es 17,4 Prozent, in Europa geht der Absatz um mehr als 20 Prozent zurück. Vor allem Seat (-25,6 Prozent) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...