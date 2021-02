Hannover (www.anleihencheck.de) - In einer Handelswoche, in der Italien aus vielerlei Hinsicht im Fokus steht - Draghi wird neuer Ministerpräsident und die frische 10-jährige Anleihe kriegt Gebote von über 110 Mrd. in die Bücher gelegt - kamen nur wenige andere Emittenten an den Markt: Wir konnten zwei deutsche Bundesländer ausmachen sowie Mandatierungen für zukünftiges Geschäft, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB. ...

