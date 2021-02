Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seit dem am 28. Januar markierten Zwischenhoch (64,91) gab der ITRAXX Senior Financial bis auf 55,31 nach, so die Analysten der Helaba.Dies zeige, dass Investoren in dieser Phase im Risk-on-Modus agiert und sich die Spreads kontinuierlich eingeengt hätten. Derzeit spreche allerdings einiges dafür, dass der Abwärtsimpuls, zumindest temporär, zu Ende gehe. Einerseits habe sich bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass vom nun erreichten Level eine sehr gute Unterstützung ausgehe und andererseits das Momentum zur anderen Seite ausschlage. Auch der Bankenindex des STOXX 600 habe sich am Dienstag, nach dem Ausbruch am Montag, etwas abgeschwächt. Insofern gelte es, die weitere Entwicklung der kommenden Tage abzuwarten, um eine belastbare Prognosegrundlage zu erhalten. ...

