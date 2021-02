Paris (www.fondscheck.de) - Angetrieben von der anhaltend positiven Investorenstimmung stiegen die in ETFs verwalteten Mittel im Januar um 73,7 Mrd. Euro, so die Experten von Amundi.Wie im Dezember sei der Großteil der Neugelder in Höhe von 50,7 Mrd. Euro auf Aktien-ETFs entfallen. Rentenprodukten seien im gleichen Zeitraum 20,7 Mrd. Euro zugeflossen. Im Aktiensegment seien Smart-Beta-Produkte am beliebtesten gewesen (+28 Mrd. Euro), gefolgt von ETFs auf globale Industrieländer (+14,5 Mrd. Euro) und Schwellenländer-ETFs (+7,4 Mrd. Euro). Bei Renten-ETFs hätten breit diversifizierte Aggregate-Strategien mit einem Plus von 13,9 Mrd. Euro vorn gelegen. ...

