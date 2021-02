Mit den zu Wochenbeginn bekanntgegebenen vorläufigen 2020er-Gesamtjahreszahlen konnte die PVA Tepla AG (ISIN: DE0007461006; WKN: 746100) die Börsianer ganz eindeutig positiv überraschen. Zwar konnten, wie das Unternehmen mitteilte, die Erlöse gegenüber dem Vorjahr nur um knapp 4 % auf 136 Millionen Euro gesteigert werden. Dafür schnellte aber zeitgleich das EBIT von 12.3 Millionen auf 18 Millionen Euro in die Höhe, was einer Steigerung von fast 50 % entspricht. Zudem zog der Auftragseingang im zweiten Halbjahr deutlich an, was einen positiven Geschäftsverlauf für das aktuelle Jahr erwarten lässt.Trotz der zuletzt rasanten Kurssteigerungen ist der Titel weiterhin extrem interessant, da PVA Tepla Kristallzuchtanlagen für die boomende Halbleiterindustrie herstellt, welche diese Maschinen für ihren Produktionsprozess benötigt. Da der Chipsektor die hohe Nachfrage aktuell nicht mehr vollständig bedienen kann und somit seine Fertigungskapazitäten ausbauen muss, bestehen für das Unternehmen aus Hessen im laufenden Jahr hervorragende Voraussetzungen, den Umsatz, aber insbesondere auch die Profitabilität kräftig zu erhöhen, was den Treibstoff für eine anhaltende Hausse bei dem Titel liefert.

