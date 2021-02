Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Zalando hat sich in den vergangenen Monaten wie viele andere Online-Anbieter als Krisenprofiteur in der öffentlichen Wahrnehmung profiliert. Passen da die Pläne, die Online-Parfümerie Flaconi zu übernehmen, ins Bild? David Hartmann von Vontobel blickt im Gespräch mit Andreas Agly auf die Ausgangslage bei Zalando in Zeiten des Lockdowns. Wie die Übernahmepläne strategisch zu werten sind und wie viel Potenzial die Aktie noch bietet, mehr dazu im Interview.