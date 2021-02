Das Währungspaar EUR/USD hatte sich in den Vortagen in einer Aufwärtskorrektur im übergeordneten Abwärtstrend befunden. Diese Aufwärtskorrektur wurde am Vortag mit dem Verlaufshoch bei 1,216 Dollar beendet. Es bietet sich eine Short-Chance!AnalyseDas Währungspaar EUR/USD befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 1,234 Dollar vom 06. Januar in einer Abwärtsbewegung. Aufwärtskorrekturen innerhalb dieser Abwärtsbewegung liefen bisher stets leicht über dem 10er-EMA aus. Seit dem Verlaufstief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...