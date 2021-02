- Frederick, kannst du uns deine Firma kurz vorstellen? - Welches Unternehmen aus eurem Portfolio ist derzeit das Interessanteste? - Könnt ihr die Produktion bei Sac Pharma steigern? - Plant ihr eine Produktionssteigerung bei Sac Pharma für dieses Jahr?' - Der Verkauf der CBD-Produkte für Nobel Hemp erfolgt nur online? - Wie hoch ist die Gewinnmarge bei Nobel Hemp? - Ihr verkauft Nobel Hemp nur in den USA - plant ihr auch den Verkauf in Kanada? - Eure dritte Produktline "Spaced Food" soll im März auf den Markt kommen. Dafür braucht ihr aber vorher ein Agreement mit dem Abnehmer oder? - Wollt ihr Cheesecake, Eis und Donuts selber produzieren oder lasst ihr das produzieren? - Den Aufbau der Produktion wollt ihr wie finanzieren? - Wie hoch ist euer Anteil an den Portfoliounternehmen? - Wie schaut eure Aktienstruktur aus? - Eure Marktkapitalisierung liegt nur bei 13 bis 14 Mio., was sehr wenig ist, im Vergleich zu eurer Peer Gruppe. Warum ist das so? - Braucht ihr für den Verkauf eurer "Spaced Food" Produkte in den USA eine neue Lizenz? - Wir haben erst über drei Portfoliounternehmen gesprochen. Ihr habt aber viel mehr. Was ist das nächstbeste Unternehmen? - Plant ihr noch weitere LeichtMind-Kliniken zu eröffnen? - Wann war das letzte Privatplacement und zu welchem Preis? - Gibt es größere Aktionärsgruppen? - Was sind die drei wichtigsten News, die wir in den nächsten 3 bis 6 Monaten von euch erwarten können? Am Ende des Interviews finden Sie eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch. Das Interview wurde am 15. Februar 2021 aufgezeichnet. Das Interview ist ein Startinterview, dass heißt ich kenne das Unternehmen nicht und es wurde auch nicht vorselektiert. Das heißt, ich kann nicht sagen, ob ich das Unternehmen interessant finde und ob ich die Aktien des Unternehmens kaufen werde oder nicht. In der Regel wird die Aktie in einer der nächsten regulären Ausgaben des SmallCap-Investor besprochen und hier gebe ich dann auch meine Investmententscheidung bekannt. Zum Zeitpunkt des Interviews am 15.2.2021 besitze ich keine Aktien des Unternehmens. Kurs auf Ihr Joachim Brunner