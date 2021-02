Die Ölpreise an den internationalen Rohstoffbörsen steigen am Mittwoch weiter. Brent Rohöl erreicht erstmals seit über eine Jahr 64 Dollar je Barrel. Auch US-Rohöl WTI erobert die am Vortag unterschrittene 60-Dollar-Marke zurück und kostet 60,50 Dollar je Barrel. Die Heizölpreise in der DACH-Region klettern ebenfalls weiter, um durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter. Die Heizölnachfrage wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...