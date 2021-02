Frankenthal (ots) - Fußballstar Mario Götze ist seit letztem Jahr Papa eines Sohnes. In dem Moment, als Rome zur Welt kam, war es um den WM-Helden von 2014 geschehen: "Ich verbringe wenn möglich jede Minute mit meinem Sohn. Zum Glück haben wir die Babytrage CUDL von Nuna. Sie ist superkomfortabel und macht es mir total leicht, Rome in ganz vielen Situationen dabei und trotzdem die Hände frei zu haben."Kein Wunder, dass Mario Götze wie viele andere Papas und Mamas auch, das Tragen für sich entdeckt hat: Eine Babytrage kann den Alltag enorm erleichtern. Deshalb sollten Eltern beim Kauf auch darauf achten, dass die Handhabung der Tragehilfe einfach ist. Nuna setzt bei der Babytrage CUDL auf Funktionalität, Einfachheit und hochwertiges Material. Nachhaltig ist nicht nur das OEKO-TEX®* zertifizierte Material, sondern auch die Einsatzdauer: So kann sie vom Neugeborenen bis hin zum 16 kg schweren Kleinkind in vier Positionen verwendet werden und verfügt über einen integrierten Neugeboreneneinsatz, Sonnenschutz und magnetische Verschlüsse. Damit scheint Nuna den Nerv der Zeit getroffen zu haben und wurde vom International Hip Dysplasia Institut anerkannt sowie mit renommierten Awards ausgezeichnet (u.a. Red Dot Design Awards).*Zertifikatsnummer: 18.0.56256Eigenschaften Nuna CUDL:- Vier verschiedene Tragevarianten: rückwärtsgerichtet mit Blickrichtung zu den Eltern (mit und ohne Neugeboreneneinsatz), vorwärtsgerichtet oder auf dem Rücken- Vier magnetische Verschlüsse für eine einfache und sichere Befestigung- Integrierte Sitzerhöhung für Neugeborene bis circa 4 Monate- Anpassbare, gepolsterte Schulter- und Bauchgurte verteilen Babys Gewicht optimal- Durchgängiger Bauchgurt mit Klettverschluss (bis zu 145 cm)- Zwei Schonbezüge aus GOTS-zertifizierter Biobaumwolle- Innovative Beinöffnung für optimale Spreizhockhaltung kleiner Babys- Abnehmbare und waschbare Kopf- und Nackenstütze- Anpassbarer Verbindungsgurt hält Schultergurte an Ort und Stelle- Luftdurchlässiges, weiches Meshgewebe mit STANDARD 100 by OEKO-TEX® Supplement "Spezialartikel" (Zertifikatsnummer: 18.0.56256)- Alle Reißverschlüsse sind verdeckt - für mehr Sicherheit und Schutz von Babys Haut- Geräumige Seitentasche mit Reißverschluss- Maschinenwaschbar- Empfehlung durch das Internationale Institut für Hüftdysplasie (IHDI), sofern angewendet wie vorgegebenDetails CUDL:Farben: Granite, Night, SlateSitzbreite und -länge: B 15,2-33 x L 33-43,2 cmBauchgurt: L 60,1-144,8 cmProduktgewicht: 1,23 kgEmpfohlene Verwendung: 3,5-16 kgEnthaltene Accessoires: Zwei Schonbezüge aus GOTS-zertifizierter Biobaumwolle, schützender AufbewahrungsbeutelUVP CUDL:Deutschland: 169,95 EURÖsterreich: 179,95 EURÜber NunaDesigned around your life: Das Leben als Familie ist ein Abenteuer wie kein anderes. Seit 2007 begeistert die Marke Nuna mit ihrem einzigartigen Stil, inspiriert durch die klaren Linien und die Raffinesse des Dutch Design. Das Ergebnis ist eine Babyausstattung, die so einfach, sicher und flexibel ist, wie junge Eltern es brauchen. Perfekt ausbalanciert zwischen praktisch und ästhetisch, egal, ob unterwegs oder zu Hause. Nachhaltige Materialien, verantwortungsbewusste Prozesse und ausgereifte Technik bieten dabei das Beste für Babys und Eltern.Weitere Informationen unter nunababy.com/de und auf Instagram unter https://www.instagram.com/nuna_de/In Deutschland und Österreich wird Nuna vertrieben von:Allison GmbH, Adam-Opel-Straße 21, 67227 Frankenthal, Tel: +49 6233 3040-200,Mail: info.de@nunababy.comPressekontakt:Konfetti KommunikationChristine RichterTel: 0172 4188410Mail: nuna@konfetti-kommunikation.deOriginal-Content von: Allison GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137387/4840862