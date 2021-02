Frankfurt (www.fondscheck.de) - Kurssteigerungen von bis zu 2.000 Prozent von Aktien wie GameStop, AMC Entertainment oder auch Nokia haben jüngst bei Anlegern große Aufmerksamkeit erregt, berichten die Experten vom BVI.Diese Kurssprünge in kürzester Zeit seien Folge von Absprachen zahlreicher Privatanleger in den sozialen Medien und Internetforen gewesen. Broker-Apps für den schnellen Aktienhandel hätten ihnen bei den Käufen geholfen. Hedgefonds hätten deswegen für ihre Wetten ebenfalls Aktien zurückkaufen müssen, was die Kurse nach oben getrieben habe. Ebenso schnell wie die Aktienkurse gestiegen seien, seien sie allerdings wieder in sich zusammengefallen, sodass viele Privatanleger auf Verlusten sitzen geblieben seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...