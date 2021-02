DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In China wurde wegen der Neujahrsfeierlichkeiten nicht gehandelt.

AKTIENMÄRKTE (13:03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Indikation 3.930,50 -0,07% +5,35% Euro-Stoxx-50 3.718,60 -0,21% +4,67% Stoxx-50 3.236,50 -0,18% +4,12% DAX 13.987,88 -0,55% +1,96% FTSE 6.739,28 -0,14% +4,46% CAC 5.787,46 +0,02% +4,25% Nikkei-225 30.292,19 -0,58% +10,38% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,77 -0,03

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 60,74 60,05 +1,1% 0,69 +24,9% Brent/ICE 64,10 63,35 +1,2% 0,75 +23,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.791,24 1.794,90 -0,2% -3,66 -5,6% Silber (Spot) 27,15 27,28 -0,4% -0,12 +2,9% Platin (Spot) 1.238,38 1.263,00 -1,9% -24,63 +15,7% Kupfer-Future 3,82 3,83 -0,3% -0,01 +8,6%

Die Kältewelle in den USA treibt die Ölpreise weiter an. Laut einem Bloomberg-Bericht soll die US-Ölproduktion um 3,5 Millionen Barrel pro Tag gesunken sein, sagt Warren Patterson von der ING. Der Wintersturm werde voraussichtlich bis Donnerstag anhalten. In der Zwischenzeit wird das erhöhte Preisumfeld zudem mehr Aufmerksamkeit auf die Opec+ lenken, wenn sich das Kartell am 4. März trifft, ergänzt der Teilnehmer.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einer wenig veränderten Tendenz dürfte die Wall Street am Mittwoch starten. Nachdem Dow-Jones-Index, S&P-500 und Nasdaq-Composite am Vortag noch neue Rekordhochs markiert hatten, scheint aktuell die Luft etwas raus zu sein, heißt es. Bremsender Faktor bleiben die zuletzt deutlich gestiegenen Anleiherenditen. Diese kommen aktuell zwar leicht zurück, können ihre Aufschläge aber weitgehend behaupten. Dies belastet die Asset-Klasse Aktien. Am Dienstag machten die Zehnjahresrenditen den höchsten Tagessprung seit November. Daneben sind die Blicke auf einen Schwung neuer US-Konjunkturdaten sowie das Protokoll der Sitzung der US-Notenbank von Ende Januar gerichtet. Die Aktien des Versicherers American International Group (AIG) verlieren vorbörslich deutlicher. AIG hatte einen 10-prozentigen Rückgang des Nettogewinns gemeldet, belastet unter anderem von Naturkatastrophen und Reiseversicherungen. Avis Budget Group (-2,7%) schnitt besser ab als von Analysten erwartet. Der Autoverleiher traute sich aber wegen der mit der Corona-Pandemie verbundenen Unwägbarkeiten keinen Ausblick zu. Daneben sorgen Änderungen im Portfolio von Investoren-Legende Warren Buffett für Bewegung. Die Apple-Aktie verliert leicht, nachdem in einer Mitteilung an die Börse bekannt geworden war, dass sich Buffett mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway zuletzt von einem Teil seiner Apple-Aktien trennte. Dagegen wurde bei Pharmaaktien wie Abbvie, Bristol-Myers Squibb und Merck & Co. deutlich aufgestockt. Berkshire verdoppelte zudem seinen Anteil an T-Mobile US und erhöhte außerdem Positionen bei Verizon, Chevron und Kroger. Bei Wells Fargo und Suncor Energy wurden die Bestände reduziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

17:45 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis, Paris

23:55 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q, Saskatoon

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: -1,4% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 74,8% zuvor: 74,5% 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 26./27. Januar 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Aktienmärkte bleiben am Mittwochmittag unter Druck. Damit geht die Hängepartie an den Börsen weiter. "Frische Impulse dürften erst am Nachmittag von neuen US-Daten ausgehen", sagt ein Marktteilnehmer. Dann werden Daten zu den Erzeugerpreisen, zu den Einzelhandelsumsätzen und zur Industrieproduktion möglicherweise zu einer Neueinschätzung der Inflationsgefahren führen. Alles in allem hat Beiersdorf für 2020 Zahlen geliefert, die in line mit der Markterwartung ausgefallen sind. Für Überraschung bei den Jefferies-Analysten sorgt, dass das Unternehmen zusätzliche 300 Millionen Euro in das CARE-Programm investiert, ohne dass sich die Investitionen im Ausblick bemerkbar machten. Sie rechnen in der Folge damit, dass der Konsens der Analysten die Schätzungen für 2021 senkt. Für die Aktie geht es um 6,4 Prozent nach unten. Zalando geben 4,8 Prozent nach. Der Großaktionär Kinnevik will seine Beteiligung von 21 Prozent an seine Aktionäre weiterreichen. "Der Deal wird wohl zur HV über die Bühne gehen", sagt ein Händler. "Da könnte dann der eine oder andere Aktionär die Zalando-Aktien verkaufen", sagt er. Kinnevik spricht von einer strategischen Entscheidung. Nach überzeugenden Zahlen geht es derweil für die Aktie von Rio Tinto um 2,6 Prozent nach oben. Nach einem jüngst guten Lauf in der Aktie hat Permira etwa 6,6 Prozent an Teamviewer für etwa 587 Millionen Euro verkauft. Die Aktie zeigt sich unbelastet und gewinnt 3,4 Prozent auf 48,09 Euro. Eine Platzierung kann auch der Aktie von IBU-tec (+4,6% auf 50 Euro) nichts anhaben. IBU-tec hat im Rahmen einer Vorabplatzierung insgesamt 750.000 neue Aktien und 250.000 Aktien aus dem Bestand des CEOs von IBU-tec zu 34 Euro je Aktie untergebracht. Für die Aktie von Villeroy & Boch geht es nach Vorlage der Zahlen um 3,3 Prozent nach oben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:50 Uhr Di, 17:07 % YTD EUR/USD 1,2064 -0,32% 1,2087 1,2117 -1,2% EUR/JPY 127,90 -0,40% 128,04 128,09 +1,4% EUR/CHF 1,0802 -0,02% 1,0799 1,0801 -0,1% EUR/GBP 0,8702 -0,03% 0,8706 0,8703 -2,6% USD/JPY 106,02 -0,08% 105,97 105,72 +2,6% GBP/USD 1,3863 -0,30% 1,3883 1,3922 +1,4% USD/CNH (Offshore) 6,4422 +0,24% 6,4438 6,4229 -0,9% Bitcoin BTC/USD 51.377,25 +4,59% 50.435,50 49.058,25 +76,9%

Der Bitcoin setzt seinen Anstieg fort und überspringt nun auch die Marke von 51.000 US-Dollar deutlich. Das entspricht einem Anstieg von fast 78 Prozent für das Jahr. Erst am Vortag hatte die Kryptowährung zum ersten Mal die Marke von 50.000 Dollar überwunden und damit ihren Wert in weniger als zwei Monaten verdoppelt. Immer mehr Finanzdienstleistungsunternehmen ermöglichen ihren Kunden mittlerweile den Handel mit Bitcoin.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Rally an den ostasiatischen Aktienmärkten hat am Mittwoch eine Pause eingelegt, auch weil Anleger Gewinne mitnahmen nach dem Erreichen von Rekord- oder Langzeithochs. Als Bremser habe auch der beschleunigte Anstieg der Renditen in den USA gewirkt, hieß es im Handel. Dazu passend zeigte sich der Dollar auf breiter Front etwas fester. Der Nikkei-Index in Tokio kam von seinem 30-Jahreshoch zurück. Nach den jüngsten kräftigen Gewinnen verpufften hier auch im Dezember unerwartet gut ausgefallene Aufträge im Maschinenbau sowie stark gestiegene Exporte nach China im Januar. Sydney tendierte ebenfalls leichter. Eine Ausnahme machte Hongkong, wo es noch Nachholbedarf gab, nachdem dort wegen der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten erst den zweiten Tag wieder gehandelt wurde. Bridgestone verloren gut 4 Prozent, nachdem der Reifenhersteller mit seinem Quartalsgewinn die Erwartungen verfehlt hatte. Finanzwerte wie Dai-Ichi-Life (+1,9%) hätten tendenziell von den in den USA weiter gestiegenen Renditen am Anleihemarkt profitiert, berichteten Händler. Weiter aufwärts ging es mit BHP (+3,4%), nachdem der Rohstoffriese am Vortag mit seiner Zwischendividende positiv überrascht hatte. Auch die Aktie des Konkurrenten Rio Tinto (+3,1%) war weiter stark gesucht, nachdem nun auch Rio Tinto mit der angekündigten Gesamtdividende positiv überraschte.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen ziehen am Mittwoch leicht an. Während die Berichtssaison läuft, ist es am Primärmarkt vergleichsweise ruhig. Die Käufe der Europäischen Zentralbank wirken unverändert stabilisierend. Vorsichtiger wird die Ratinagentur Moody's für Vivendi und hat den Ausblick von stabil auf negativ gesetzt. Mit dem Börsengang der Tochter UMG werde der wertvollste Vermögenswert ausgegliedert, während die Schulden zunächst hoch blieben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Beiersdorf überrascht mit neuem Investitionsprogramm

