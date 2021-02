Nur durch Kernkraft lasse sich der Klimawandel stoppen - was für Klimaschützer für Schnappatmung sorgen dürfte, ist zumindest für den Microsoft-Gründer Bill Gates die einzige Möglichkeit, eine "Klimakatastrophe" noch zu verhindern. In einem Interview mit dem Handelsblatt plädiert er für die Nutzung von Atomkraft zur Bekämpfung des Klimawandels. Auch die Wall Street entdeckte in den vergangenen Monaten ihre Liebe für Uran wieder, nachdem sich durch die Initiative des neuen US-Präsidenten Joe Biden ...

