München (ots) - Der diesjährige Politische Aschermittwoch ist auch für die Bayernpartei etwas ganz Besonderes. Denn bedingt durch die Corona-Maßnahmen fand dieser nicht wie gewohnt, sondern erstmalig digital statt.In gewohnt kämpferischer Art nahmen sich der Landesvorsitzende Florian Weber sowie der Generalsekretär Hubert Dorn die Politik der Regierenden in München, Berlin und Brüssel vor. Natürlich bestimmte auch bei den Reden das Thema Corona den Inhalt, insbesondere das Ausnutzen der Pandemie für etwa den Abbau von Freiheitsrechten.Aufgelockert wird der Aschermittwochs-Beitrag, der auf der Homepage (www.bayernpartei.de), facebook und youtube selbstverständlich kostenfrei abrufbar ist, durch Ausschnitte und Schnipsel vergangener Veranstaltungen.Ergänzend kommentierte der Landesvorsitzende; Florian Weber: "Gerade eine Traditions- Partei und zudem eine Partei wie die unsere, für die das Zwischenmenschliche so wichtig ist, stellt eine solche Situation vor große Herausforderungen. Ich denke aber, dass wir den Spagat aus Tradition und Moderne gut hinbekommen haben.Und ich möchte festhalten: Politik für Bayern kann man unabhängig vom Format machen. Und noch eines: Das Original des Politischen Aschermittwochs findet man nur bei der Bayernpartei - seit 1948. Auch aus diesem Grund haben wir bewusst auf das vorherige Vertreiben von Fan-Paketen und ähnliche Kindereien verzichtet. Denn für uns ist der Aschermittwoch Teil unserer Tradition und kein Ballermann-ähnliches Event.Ganz persönlich freue ich mich jedenfalls auf den nächsten Politischen Aschermittwoch, bei dem ich hoffe und glaube, wieder unsere Mitglieder, Freunde und Sympathisanten in Vilshofen begrüßen zu dürfen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127746/4840944