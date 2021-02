Rekordfinanzierung in Graphdatenbank-Kategorie unter Führung von Tiger Global ermöglicht neue Entwicklungen in der Hochleistungs-Analytik mit künstlicher Intelligenz

REDWOOD CITY, Calif., Feb. 17, 2021, Anbieter der führenden Graphanalytics-Plattform, gab heute bekannt, in seiner neuen Finanzierungsrunde 105 Millionen US-Dollar beschafft zu haben. Mit dieser bisher größten Finanzierungsrunde am Markt für Graphdatenbanken und -Analytics unter Führung von Tiger Global steigt die von TigerGraph gesammelte Gesamtinvestitionssumme auf über 170 Millionen USD.



Die Investition belegt das Wachstum von TigerGraph und das enorme Potenzial, das aus der zunehmenden Einführung der Cloud in Unternehmen entsteht. Die Verlagerung von Transaktions- und Analyse-Workloads in die Cloud wird durch Unternehmen wie Snowflake, Confluent und Databricks ermöglicht. TigerGraph wird schnell zur Graphdatenbank der Wahl, um Daten zu vernetzen, zu analysieren und neue Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Mit seiner verteilten nativen Grapharchitektur hilft TigerGraph Unternehmen, schnell zu skalieren und viele verschiedene Aspekte von Daten zu analysieren, die kombiniert werden können, um neue Modelle zu erstellen und neue Erkenntnisse zu gewinnen. Diese neuen Muster und Erkenntnisse erweitern die Analyse- und ML-Fähigkeiten eines Unternehmens, können dank Multi-Cloud-Flexibilität überall eingesetzt werden und unterstützen die Einhaltung von Datensicherheitsvorschriften.

In den letzten 12 Monaten haben Unternehmen aufgrund der COVID-19-Pandemie ihre digitale Transformation beschleunigt und müssen daher dringend neue Erkenntnisse über ihre Kunden, Produkte, Dienstleistungen und Lieferanten gewinnen. Die Graphtechnologie verbindet diese Bereiche über relationale Datenbanken und bietet die Möglichkeit, die Entwicklungszyklen für die Datenaufbereitung zu verkürzen, die Datenqualität zu verbessern, neue Erkenntnisse wie Ähnlichkeitsmuster zu identifizieren und so Handlungsempfehlungen vorzuschlagen. Datenbasierte Lösungen erfordern intelligente Anwendungen und vernetzte Daten, denen leistungsstarke Graph-Engines zugrunde liegen, die die von Unternehmen in der Cloud gespeicherten Daten vernetzen, analysieren und daraus lernen. Dieser Bedarf hat TigerGraph zu enormem Wachstum verholfen: Der Umsatz und die Anzahl der Kunden haben sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Außerdem hat TigerGraph seine sehr aktive und schnell wachsende Entwickler-Community weiter ausgebaut und in einem kürzlich erschienenen Analystenbericht höchste Bewertungen erhalten: TigerGraph positioniert sich in The Forrester Wave für Graph-Datenplattformen als Leader .

"Schon 2023 werden Graphtechnologien in 30 % Prozent der Unternehmen weltweit eine schnelle Kontextualisierung für die Entscheidungsfindung ermöglichen", so Gartner.1 Mark Beyer, Distinguished VP Analyst bei Gartner, äußerte sich in einem Gartner-Berichtzur voraussichtlichen Nutzung von Graphtechnologien in Unternehmen in etwa so: "Graphanalytics - ja oder nein? Was für eine absurde Frage."2 Unternehmen aller Größen setzen graphbasierte Analysen und KI ein, um mithilfe der Beziehungen zwischen den vernetzten Daten bessere Ergebnisse zu erzielen.

Als Katalysator für die Graph- und KI-Community organisiert TigerGraph die erste offene Branchenkonferenz Graph+AI World mit Präsentationen von Innovatoren wie UnitedHealth Group, Jaguar Land Rover, Intuit, Intel, Xilinx und Accenture. In der Entwicklung des Graph Query Language-Standards GQL ist TigerGraph zusammen mit anderen Datenbankanbietern wie Oracle und Neo4j stark involviert und ist Mitglied des Lenkungsausschusses. Das Unternehmen wird den GQL-Standard sofort nach seiner Fertigstellung tatkräftig unterstützen.

Dr. Yu Xu, Gründer und CEO von TigerGraph, erklärt: "Seit mehr als 40 Jahren besteht die größte Herausforderung beim Datenmanagement darin, wie Unternehmen auf einfache Weise in Echtzeit Fragen zu allen ihren Daten stellen können, um ihre Geschäftsabläufe zu steuern. Das menschliche Gehirn verbindet Daten miteinander, um neue Erkenntnisse abzuleiten und zu entscheiden, was als Nächstes zu tun ist. TigerGraph hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Graphen und KI ein Unternehmensgehirn zu schaffen, das diese neuen Erkenntnisse aus den Unternehmensdaten in der Cloud und vor Ort ableitet. TigerGraph führt den Paradigmenwechsel hin zum Vernetzen und Analysieren von Daten mittels skalierbarer und nativer Graphtechnologie mit vorab verbundenen Entitäten an - weg von der herkömmlichen Verknüpfung großer Tabellen über Zeilen und Spalten. Diese Finanzierung wird es uns ermöglichen, unser Angebot zu erweitern und in viele weitere Märkte vorzustoßen, damit mehr Kunden die Vorteile von Graphanalysen und KI nutzen können."

Die Innovationskraft von TigerGraph wurde bereits mit mehreren Branchenpreisen und -auszeichnungen gewürdigt:

TigerGraph wurde von Forrester Research in The Forrester Wave: Graph Data Platforms, Q4 2020 (https://www.tigergraph.com/forrester-wave/) als Leader ausgezeichnet.

(https://www.tigergraph.com/forrester-wave/) als Leader ausgezeichnet. TigerGraph wurde im Mai 2020 im Gartner-Bericht Cool Vendors in Data Management (https://www.tigergraph.com/gartner-cool-vendor/) als "Cool Vendor" bezeichnet.

(https://www.tigergraph.com/gartner-cool-vendor/) als "Cool Vendor" bezeichnet. TigerGraph wurde von Tech Breakthrough (https://techbreakthroughawards.com/) in die Liste "der besten Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen in dieser neuen Ära der digitalen Daten" aufgenommen. Die Graphdatenbank- und -analyseplattform von TigerGraph wurde für den "Graph DBS Solution of the Year Award" ausgewählt.

(https://techbreakthroughawards.com/) in die Liste "der besten Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen in dieser neuen Ära der digitalen Daten" aufgenommen. Die Graphdatenbank- und -analyseplattform von TigerGraph wurde für den "Graph DBS Solution of the Year Award" ausgewählt. TigerGraph wurde in die "Constellation ShortList" für Hybrid-Cloud- und Multi-Cloud-NoSQL-Datenbanken für das 1. Quartal 2021 aufgenommen.

Das Unternehmen wird die Finanzierung für Produktinnovationen und -entwicklung nutzen, um seine Kunden besser zu unterstützen. Dazu gehören die TigerGraph Cloud auf der Google Cloud Platform bereitzustellen.

Nützliche Links

? TigerGraph testen

? TigerGraph Cloud

? TigerGraph-Website

? TigerGraph-Blog

? TigerGraph auf Twitter

? TigerGraph auf LinkedIn

1 Pressemitteilung von Gartner, Gartner Identifies Top 10 Data and Analytics Technology Trends for 2020, 22. Juni 2020

2 Gartner, Graph Steps Onto the Main Stage of Data and Analytics: A Gartner Trend Insight Report, 14. Dezember 2020

Über TigerGraph TigerGraph ist eine Plattform für fortschrittliche Analysen und maschinelles Lernen anhand vernetzter Daten. Basierend auf der branchenweit ersten und einzigen verteilten nativen Graphdatenbank unterstützt die bewährte Technologie von TigerGraph innovative Analyse- und ML-Anwendungen wie Betrugserkennung, Geldwäschebekämpfung, Entitätsauflösung, 360-Grad-Sicht auf Kunden, Empfehlungen, Wissensgraphen, Cybersicherheit, Lieferketten, IoT und Netzwerkanalysen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Redwood City, Kalifornien, USA. Machen Sie den ersten Schritt - kostenlos unter tigergraph.com/cloud . Folgen Sie TigerGraph auf Twitter unter @TigerGraphDB .

Pressekontakt

Anne Harding

The Message Machine Limited

anne@themessagemachine.com

+44 7887 682943