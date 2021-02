Mit Spannung wurde gestern Abend das neue Reporting von Berkshire Hathaway, der Investmentgesellschaft von Investorenlegende Warren Buffett erwartet - und das hatte es durchaus in sich.Der Starinvestor Buffett ist im großen Stil beim Telefonanbieter Verizon und dem Ölkonzern Chevron eingestiegen. An Verizon hält Berkshire Hathaway jetzt Anteile im Volumen von 8,6 Milliarden Dollar und an Chevron von 4,1 Milliarden Dollar. Dies geht aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC vom Mittwoch hervor.

