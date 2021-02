Das Jahr 2020 hielt für die norwegische Krone einen echten "Stresstest' bereit. Denn mit dem Coronavirus-Schock zum Jahresbeginn stürzten erst der Ölpreis und dann auch die meisten Währungen großer Ölexportstaaten ab, wenn sie sich nicht in einem System fixer Wechselkurse befanden und dadurch künstlich mit Interventionen stabil gehalten wurden.Chart 1 zeigt, dass im Zuge dieses Schwächeanfalls die norwegische Krone gegen den Euro innerhalb von wenigen Wochen in der Spitze über 30 % an Wert verlor, sich diese Situation aber schnell auf einen Verlust von rund 10 % abbaute.Aktuell kratzt die erstarkende norwegische Krone sogar an dem seit Anfang 2013 laufenden Aufwertungstrend des Euros gegen die Krone und hat diese auf Intraday-Basis bereits unterschritten.

