Darum geht's im Video: Die Reise-Branche bietet Anlegern eine ganze Reihe an Anlagemöglichkeiten: Von Reiseveranstaltern über Airlines bis hin zu Buchungsportalen können Anleger in Tourismus-Aktien investieren. Andreas Lipkow von der comdirect berichtet, wie es 2021 angesichts der anhaltenden Corona-Pandemie um die Reise-Branche steht - und ob der Tourismus dank Impfstoffen & Co bald einen regelrechten Boom erlebt? 00:00 ? Reiseziele: Trendwende durch das Coronavirus? 02:27 ? Airline-Aktien: Weniger Geschäftsreisen, weniger Urlauber? 04:23 ? Hotels: Gute Performance dank Leasing? 06:45 ? Kreuzfahrt-Comeback bei Carnival, Royal Carribean & Co? 08:33 ? Camping-Aktien als Geheimtipp? 10:36 ? Booking.com, Airbnb & Co als Krisengewinner? 12:55 ? Wann erholt sich die Reise-Branche? ? Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/