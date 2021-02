Tesla ist der Trendsetter in Sachen E-Mobility, Software und autonomes Fahren. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass ein deutlich kleineres und günstigeres Modell im nächsten Jahr auf den Markt kommen soll.Bei Teslas "Battery Day" 2020 hatte Elon Musk bereits angekündigt, einen Tesla für 25.000 Dollar auf den Markt bringen zu wollen. Es hieß damals jedoch, dass sich Interessenten mindestens bis 2023 gedulden müssen. Nun kündigte Teslas China-Chef Tom Zhu in einem Interview an, dass der in China ...

