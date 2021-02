Der börsennotierte Kranarmhersteller Palfinger mit Sitz in Salzburg ist nach dem Cyberangriff vor etwas mehr als drei Wochen wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt. Alle 35 Produktionsstandorte von Palfinger würden wieder auf Hochtouren produzieren, informierte CEO Andreas Klauser am Mittwoch in einer Aussendung. "Jetzt können wir wieder richtig durchstarten."Palfinger gehe gestärkt aus der Cyber-Attacke ...

