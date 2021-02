Vancouver (British Columbia), 17. Februar 2021. Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR, OTCQB: PFFOF, FWB: POTA) ("Portofino" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass sein geophysikalisches Explorationsteam seine Arbeiten vor Ort beim unternehmenseigenen Lithiumprojekt Yergo (das "Projekt") in der argentinischen Provinz Catamarca abgeschlossen hat. Das Team hat eine VES- (Vertical Electric Soundings)-Untersuchung durchgeführt, die an die vielversprechenden Lithiumergebnisse anknüpfte, die im Rahmen eines früheren oberflächennahen Sole-Probennahmeprogramms verzeichnet wurden. Im Rahmen der Untersuchung wurden 39 Standorte mit einer Fläche von etwa 2.200 Hektar erprobt. Weitere Oberflächenprobennahmen wurden ebenfalls durchgeführt, die das vorherige Explorationsprogramm von Portofino erweitert haben. Die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind. Neue Fotos vom Standort: https://portofinoresources.com/gallery/yergo-1/.

David Tafel, CEO von Portofino, sagte: "Unser Explorationsteam meldete einen hervorragenden Zugang zu unserem Projektstandort und schloss sein Programm bei idealen Wetterbedingungen früher als geplant ab. Die Ergebnisse der geophysikalischen Untersuchung werden dabei helfen, die Größe der Solen im Untergrund des Projekts zu definieren, und werden zur Definierung von Bohrzielen verwendet werden."

Das Explorationsprogramm 2019 des Unternehmens umfasste Oberflächen- und oberflächennahe Soleproben sowie geologischen Kartierungen. Die Soleproben wurden mittels tragbarer Bohrer von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1,3 Metern entnommen. 22 Standorte im Konzessionsgebiet wurden bereits zuvor innerhalb der Projektkonzessionen erprobt, wobei die Proben Werte von bis zu 373 Milligramm Lithium pro Liter und 8.001 Milligramm Kalium pro Liter ergaben. (Das durchschnittliche Verhältnis zwischen Magnesium und Lithium der entnommenen Proben war mit einem Wert von 0,74 äußerst niedrig).

Portofino hat das Recht, eine 100-Prozent-Beteiligung am 2.932 Hektar großen Projekt Yergo zu erwerben, das den gesamten Salar Aparejos umfasst, der sich im südlichen Teil des weltbekannten "Lithium-Dreiecks" und innerhalb von 15 Kilometern des fortgeschrittenen Projekts 3Q von Neo Lithium Corp. (TSX-V: NLC) befindet. Aufgrund der Nähe zum Salar des Projekts 3Q ist es wahrscheinlich, dass der Salar Yergo eine ähnliche geologische Geschichte und eine ähnliche Anreicherung von Lithium (und Kalium) erfahren hat, was auf das gemeinsame evaporitische Klima und die lokale Geologie (d. h. innerhalb desselben vulkanischen Pakets, das wahrscheinlich demselben potenziellen Lithium-Muttergestein ausgesetzt ist) zurückzuführen ist.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Andrew J. Turner, B.Sc., P. Geo. von APEX Geoscience Ltd., in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Seine Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario, Kanada) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Nickel-Kupfer-Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan. Das Unternehmen besitzt auch das Recht auf eine 100-%-Beteiligung am Lithiumsalarkonzessionsgebiet Yergo im weltweit bekannten "Lithiumdreieck" in Argentinien beteiligt.

Weitere Informationen über das Unternehmen, seine Projekte und sein Management erhalten Sie auf unserer Website unter https://www.portofinoresources.com/.

Für das Board:

"David G. Tafel"

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Suite 520 - 470 Granville Street

Vancouver, BC, KANADA V6C 1V5

Tel.: +1 604-683-1991

Fax: +1 604-683-8544

http://www.portofinoresources.com

mailto:info@portofinoresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als "Regulation Services Provider" bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das "Unternehmen"). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56771Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=56771&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA73689L2075Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA73689L2075